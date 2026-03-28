شركة ميرسك للشحن البحري: إخلاء ميناء صلالة وتعليق العمليات فيه “مؤقتا” بعد هجوم استهدفه

ميناء صلالة

أفادت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري السبت أن ميناء صلالة أُخلي وعُلّقت العمليات فيه “مؤقتا”، بعد إعلان السلطات العُمانية عن هجوم بمسيّرتين عليه أسفر عن إصابة عامل وأضرار “محدودة”.

وقالت شركة ميرسك العملاقة للشحن البحري في بيان إن الهجوم تسبب في “وقوع انفجارات” ثم “إخلاء الميناء فورا وتعليق العمليات فيه مؤقتا”، وأضافت أن “تقديرات ميرسك الحالية تشير إلى أن تعليق العمليات سيستمر لمدة 48 ساعة تقريبا”.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية السبت أنها استهدفت سفينة لوجستية أميركية قبالة ميناء صلالة الذي تُديره شركة “APM Terminals” التابعة لميرسك، والذي تأثر في السابق بهجمات إيرانية في ظل الحرب في الشرق الأوسط.