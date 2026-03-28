النائب العام يعلن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة عن عام 2025

أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران اليوم السبت صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة عن عام 2025.

وقال المستشار الصفران في بيان إن هذه الخطوة تأتي ترسيخا لمبدأ الشفافية وإسهاما في بناء قاعدة معلوماتية موثوقة لإحصاءات القضايا الجزائية ودعما للجهات المعنية في جهود مكافحة الجريمة.

وذكرت النيابة العامة في تقريرها أن إجمالي القضايا المسجلة خلال عام 2025 بلغ 49763 قضية بزيادة بلغت نسبتها 6ر7 في المئة عن عام 2024.

وتضمن التقرير تبويبا لحركة مؤشرات أبرز الجرائم ومقارنتها بالسنوات السابقة مع بيان متوسطاتها ونسب الزيادة أو النقصان لكل جريمة على حدة كما اشتمل على البيان المعلوماتي للمتهمين وعدد الإجراءات التحفظية المتخذة فضلا عن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا الواردة إليها وطبيعة التصرفات المتخذة بشأنها وصولا إلى معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2025 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم.

