زيلينسكي يعلن اتفاق أوكرانيا والإمارات على التعاون في المجال الدفاعي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أوكرانيا والإمارات اتفقتا على التعاون في مجال الدفاع لمواجهة الهجمات الإيرانية بمسيرّات التي تستهدف المنطقة في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه التقى بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وهما اتّفقا على “التعاون في مجال الأمن والدفاع، على أن تضع الفرق المتخصّصة اللمسات النهائية” على الاتفاق.

وأتى ذلك غداة الاعلان عن توقيع أوكرانيا والسعودية اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة قام بها زيلينسكي للمملكة.