الإصابة تبعد رافينيا عن برشلونة خمسة أسابيع

تعرض برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الى ضربة قاسية بخسارته جهود جناحه البرازيلي رافينيا لخمسة أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلاده.

وأصيب رافينيا بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه خلال خسارة البرازيل الودية أمام فرنسا 1-2 الخميس في الولايات المتحدة.

وقال برشلونة في بيان “يعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب. التقدير المبدئي لفترة غيابه هو خمسة أسابيع”.

ويُعد رافينيا أحد أبرز لاعبي الفريق الكاتالوني هذا الموسم، وسيغيب عن مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على النادي الكاتالوني في 8 نيسان/أبريل، قبل أن يستضيف الإياب في 14 منه.

وسيغيب اللاعب البالغ 29 عاما الذي سجل 19 هدفاً هذا الموسم، عن مباريات الدوري الإسباني أمام أتليتكو بالذات وإسبانيول وسلتا فيغو وخيتافي.

ويأمل برشلونة أن يتمكن رافينيا من اللحاق بموقعة “كلاسيكو” الدوري أمام الغريم ريال مدريد في 10 أيار/مايو، أو بنصف نهائي محتمل لدوري الأبطال ضد أرسنال الإنكليزي أو سبورتينغ البرتغالي في 29 نيسان/أبريل.