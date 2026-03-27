إيران: هجوم جوي على منشآت نووية في يزد وأراك

صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة تعرض مصنع إنتاج “الكعكة الصفراء” بمدينة (أردكان) بمحافظة (يزد) وسط إيران إلى هجوم جوي مشترك من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المنظمة القول إن “التحقيقات الأولية تظهر عدم تسرب المواد الإشعاعية إلى خارج المنشأة لذا لا يوجد أي قلق لدى المواطنين (الإيرانيين) الساكنين على أطراف هذه المنشأة”.

كما أشارت المنظمة إلى تعرض مفاعل (خنداب) النووي للماء الثقيل بمدينة (أراك) وسط البلاد إلى هجوم على دفعتين من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية وكذلك لا يوجد أي خطر للتلوث يهدد سكان المنطقة.

يذكر أن “الكعكة الصفراء” هي مسحوق مركز من اليورانيوم الطبيعي ينتج عن طحن ومعالجة خامات اليورانيوم المستخرجة من الأرض وتعد مرحلة وسيطة أساسية في دورة الوقود النووي.