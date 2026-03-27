نائب رئيس الجمارك يتفقد ميناء الشويخ ومركز تفتيش الحاويات ويؤكد سير الإجراءات وفق خطة الطوارئ بكفاءة

نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر خلال الجولة التفتيشية

قام نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر بجولة تفقدية شملت ميناء الشويخ – إدارة جمارك الموانئ الشمالية – وجزيرة فيلكا وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطلاع على سير العمل.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الجمعة أن جولة العمر استهلت بزيارة إلى مركز تفتيش الحاويات الجمركي والأقسام المختصة حيث اطلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول سير العمليات التشغيلية ومدى جاهزية الفرق الميدانية.

وأكد العمر وفق البيان أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق المشترك مع مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الداخلية وكافة جهات الإفراج ذات الصلة بما يضمن انسيابية دخول الشحنات واستمرارية العمل بكفاءة عالية.

وأوضح أن جميع الإجراءات تسير وفق خطة الطوارئ المعتمدة بشكل إيجابي ومنظم بما يعكس جاهزية المنظومة الجمركية للتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات مشيدا بجهود الكوادر الجمركية ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة. ولفت إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من العطاء للحفاظ على مستوى الأداء المتميز واستمرار الجولات الميدانية لتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك ماضية في تنفيذ خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في العمل الجمركي.