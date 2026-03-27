الدفاع المدني: تفعيل تنبيهات الطوارئ على أجهزة “آيفون” يشترط التحديث لآخر إصدار

رئيس قسم أنظمة الإنذار بالإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية المقدم يوسف العتيبي

قالت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الجمعة إن تفعيل خدمة التنبيهات الوطنية للطوارئ على أجهزة (آيفون) يشترط تحديث الجهاز إلى آخر إصدار من نظام التشغيل (IOS 26.4).

جاء ذلك في كلمة رئيس قسم أنظمة الإنذار بالإدارة العامة للدفاع المدني ب(الداخلية) المقدم يوسف العتيبي خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على البلاد.

وبين المقدم العتيبي أن هذا التحديث يعد الخطوة الأساسية لضمان تفعيل النظام وتلقي التنبيهات بشكل تلقائي وفوري موضحا أن أول تجربة حية لنظام التنبيهات الوطنية للطوارئ أطلقت يوم أمس الخميس على جميع الهواتف.

وأضاف أن هذه التجربة شملت أنظمة (أندرويد) و(هواوي) بالإضافة إلى أجهزة (آيفون) إذ تم وصول التنبيهات بنجاح إلى مجموعة من الهواتف وذلك في إطار استكمال جهود وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الإنذار المبكر.

وأوصى المقدم العتيبي باتباع هذه الخطوات للتأكد من وصول الإشعارات وهي الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار الإشعارات والنزول إلى أسفل القائمة تحت اسم (كي.دبليو.تي.أليرت) حيث تظهر ثلاثة خيارات يمكن من خلالها التحكم بتفعيل التنبيهات أو إلغائها حسب رغبة المستخدم.

وأوضح أن الخيار الأول هو (تنبيهات التحذير الوطنية) وهو مفعل تلقائيا بمجرد التحديث ولا تظهر له أيقونة للالغاء وذلك لضمان وصول التنبيهات التحذيرية للجميع في حالات الطوارئ العالية بما يسهم في تعزيز السلامة العامة.

وبين أن المرحلة التجريبية الحالية تهدف إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية للإتصالات بشكل كامل من خلال عمل التجارب المتكررة والتطوير الفني والتأكد من كفاءة عمل نظام التنبيهات تمهيدا للإطلاق الفعلي.