الداخلية: القوات الخاصة أسقطت ودمرت 9 طائرات “درون” خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن رجال القوات الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية من إسقاط وتدمير تسع طائرات (درون) بعد رصدها في المجال الجوي وذلك ضمن عمليات دقيقة وسريعة تعكس مستوى الاحترافية واليقظة والانتشار الأمني في البلاد.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب في كلمة خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات في ضوء العدوان الإيراني على البلاد إن ما قام به رجال القوات الخاصة يأتي اسنادا لأبطال الدفاع الجوي وبكفاءة عالية وجاهزية ميدانية متقدمة.

وبين العميد بوصليب أن فرقة التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 14 بلاغا مرتبطا بسقوط الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 579 بلاغا.

وأضاف أن البلاد شهدت تشغيل صافرات الإنذار أربع مرات ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 146 مرة.

وذكر أن (الداخلية) أعلنت أمس الخميس تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الأجهزة الذكية والذي يهدف إلى إرسال رسائل تحذيرية مباشرة للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة بما يساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحفاظ على السلامة العامة.

وثمن روح المسؤولية والوعي لدى أفراد المجتمع مؤكدا استمرار (الداخلية) في متابعة الأوضاع على مدار الساعة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الأمن والاستقرار.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن تظل دائما آمنة مستقرة بعزم أبنائها الأوفياء.