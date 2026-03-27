الدفاع: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية معادية وثلاث مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أنه تم رصد صاروخ جوال استهدف ميناء مبارك الكبير ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية مضيفا أن أربع طائرات مسيرة استهدفت أيضا ميناء مبارك الكبير وميناء الشويخ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال “إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد في ظل منظومة متكاملة من الرصد والمتابعة والتعامل مع مختلف التهديدات وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية والأمنية وجهات الدولة بما يعزز أمن البلاد واستقرارها ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين”.

وسأل الله تعالى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يرحم الشهداء الأبرار.

وكانت وزارة الأشغال العامة أعلنت فجر اليوم تعرض البنية التحتية لميناء مبارك الكبير لهجوم مزدوج بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة المعادية إذ كشفت التقارير الأولية عن وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية.

كما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية في وقت سابق اليوم تعرض ميناء الشويخ لهجوم بطائرات مسيرة معادية دون وقوع أي إصابات بشرية إذ اقتصر الهجوم على وقوع أضرار مادية فقط.