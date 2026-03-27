اليونيسف: نزوح أكثر من 370 ألف طفل خلال ثلاثة أسابيع فقط من جراء الحرب في لبنان

نازحين من جنوب لبنان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة أن أكثر من 370 ألف طفل اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال ثلاثة أسابيع فقط أي بمعدل يناهز 19 ألف طفل يوميا في حركة نزوح “مفاجئة وفوضوية” واصفة الكلفة الإنسانية للتصعيد ب”الصادمة” حيث قتل ما لا يقل عن 121 طفلا وأصيب 395 آخرون.

وقال ممثل (يونيسف) في لبنان ماركولويجي كورسي متحدثا عبر وسيلة التواصل المرئي من بيروت خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف إن نحو 20 في المئة من سكان لبنان باتوا نازحين داخليا خلال فترة قصيرة لافتا الى أن أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم.

وأضاف كورسي أن أكثر من 135 ألف نازح يقيمون في مئات مراكز الإيواء معظمها مكتظة في ظل تدهور متزايد للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال بشكل خاص حيث أدت الأضرار في البنية التحتية إلى انقطاع المياه في مناطق عدة كما تحولت مئات المدارس الى ملاجئ ما تسبب في تعطل تعليم أكثر من 115 ألف طالب بشكل مفاجئ.

من جانبها أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري أن نحو 620 ألف امرأة وفتاة أجبرن على النزوح منذ بداية مارس أي ما يعادل ربع النساء والفتيات في البلاد وأكثر من نصف إجمالي النازحين.

بدورها حذرت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ من تدهور الوضع الإنساني بسرعة نتيجة الضربات المتواصلة وأوامر الإخلاء التي أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح خلال أسابيع قليلة.

وأوضحت بيلينغ أن تدمير الجسور في الجنوب أدى إلى عزل عشرات الآلاف من السكان ما يعوق وصول المساعدات الإنسانية الى تلك المناطق.

وفي هذا السياق طالبت ممثلة المفوضية السامية المجتمع الدولي بتوفير أكثر من 60 مليون دولار لتمويل برامج الاستجابة الإنسانية العاجلة المشتركة بين الوكالات الأممية في لبنان.

كما طالب ممثلو منظمات الأمم المتحدة بإيقاف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وإيقاف استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه.