سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مطار الكويت الدولي.

رافق سموه خلال الزيارة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل عبدالله التنيب.

وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المسؤولين جرى خلاله استعراض الإجراءات التي اتخذت لمكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وصولا إلى السيطرة على الحريق بالكامل.

كما تفقد سموه موقع الحادث في منطقة خزانات الوقود مطلعا على حجم الأضرار التي اقتصرت على الجوانب المادية دون تسجيل إصابات بشرية كما استمع سموه إلى شرح بشأن تدابير الأمن والسلامة المتخذة في التعامل مع الحريق.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتقدير سموهما لمختلف الطواقم في الجهات المعنية على جهودهم الغالية وتفانيهم في خدمة الوطن خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية وكافة الطواقم في مختلف الجهات المعنية التي شاركت في إخماد الحريق مثمنا ما بذلوه من جهود مخلصة وتضحيات تجسد أرقى صور الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.