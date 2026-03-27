سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء الباكستاني

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف

أجرى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف.

نقل سموه حفظه الله في مستهل الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

كما أشاد سمو ولي العهد حفظه الله بالدور الفاعل الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في دعم جهود إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة مؤكدا سموه حفظه الله ترحيب دولة الكويت ودعمها التام لهذه المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية تفضي إلى الاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه جدد معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف إدانة واستنكار بلاده للهجمات السافرة التي تستهدف أراضي دولة الكويت وعددا من دول المنطقة مؤكدا على التضامن التام مع دولة الكويت.

وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والتأكيد على أهمية خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية في المنطقة والتشديد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية.