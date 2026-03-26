“الداخلية” تعلن تفعيل نظام الإنذار المبكر في الحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الأجهزة الذكية لإرسال رسائل تحذيرية في الحالات الطارئة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الرسائل المرسلة عبر هذا النظام تستند إلى تقييمات ميدانية ومؤشرات أمنية دقيقة تتابعها الجهات المعنية بشكل مستمر داعية إلى التعامل معها بجدية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الواردة فيها حفاظا على السلامة العامة.

وأوضحت أن الهدف من هذه التنبيهات هو “تمكين الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات وقائية سريعة تحافظ على السلامة العامة” مؤكدة ضرورة التوجه إلى مكان آمن فور تلقي الإنذار والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة.

وأهابت بالجميع عدم الخروج بدافع الفضول لمشاهدة أو تصوير مواقع الأحداث تجنبا للتعرض للخطر أو للمساءلة القانونية إذ أن “الوعي المجتمعي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ركيزة أساسية للحفاظ على السلامة العامة”.