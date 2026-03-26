الداخلية: 6 أيام على انتهاء مهلة تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

نبهت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس إلى تبقي 6 أيام على انتهاء المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات وذلك مع نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل 1 أبريل 2026.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أن وزارة الداخلية تهيب بالجميع سرعة المبادرة للاستفادة منها مؤكدا أن عملية التسليم تتم بسهولة وسرية تامة عبر كافة مخافر الشرطة دون تسجيل أي بيانات شخصية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وقال إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 15 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان إلى 565 بلاغا.

وأوضح أنه تم تشغيل صافرات الإنذار ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية مبينا أن إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان بلغ 142 مرة.

واستعرض العميد بوصليب مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد مؤكدا أن منتسبي وزارة الداخلية ماضون في أداء واجبهم الوطني بكل عزيمة وانضباط مشكلين درعا حصينا وسدا منيعا في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وبين أن منتسبي (الداخلية) يعملون على مدار الساعة بيقظة تامة وجاهزية عالية وهم عازمون على مواصلة أداء مهامهم بكل حزم وقوة لفرض هيبة القانون وصون الأرواح والممتلكات وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.