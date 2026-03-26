الدفاع: رصدنا 6 صواريخ باليستية معادية وطائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد منظومات الدفاع الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية ستة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي سقطت جميعها خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر إضافة إلى طائرة مسيرة معادية واحدة تم التعامل معها وتدميرها.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الخميس خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العقيد الركن العطوان مواصلة رجال القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وأفراد أداء واجبهم الوطني بعزيمة راسخة ومعنويات عالية وتأدية مهامهم بثبات وكفاءة لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وسأل الله عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.