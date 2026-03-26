وزيرة الأشغال تتفقد منطقة صباح الأحمد لمتابعة تطورات الحالة المطرية

وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعانتتفقد منطقة صباح الأحمد لمتابعة تطورات الحالة المطرية

قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة تفقدية في منطقة صباح الأحمد السكنية للاطلاع على آخر مستجدات الحالة المطرية ومتابعة جاهزية فرق الطوارئ ميدانيا.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي أثناء الجولة حرصها على الوقوف المباشر على سير العمل مشيدة بجهود الفرق العاملة في التعامل مع تجمعات المياه وضمان انسيابية الطرق.

ووجهت بضرورة بذل أقصى الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن الأمطار مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.