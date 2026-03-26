وزيرا التجارة والبلدية يبحثان آلية التنسيق للإجراءات الخاصة بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية

جانب من اجتماع وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بمقر الهيئة العامة للصناعة

بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الخميس آلية التنسيق للإجراءات الخاصة بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية.

وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع الذي أقيم بمقرها ناقش التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية مع إجراء الربط الآلي بين الهيئة وبلدية الكويت بهذا الشأن فيما يتعلق بالمخالفات المرصودة على القسائم المذكورة.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام (هيئة الصناعة) بالتكليف شملان الجحيدلي ونائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية خالد خاطر ومدير عام بلدية الكويت منال العصفور ونائب المدير العام لمحافظتي العاصمة والجهراء في بلدية الكويت نزار العواد.