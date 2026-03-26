سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة خطط الطوارئ وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا لبحث ومتابعة خطط الطوارئ المعتمدة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث ومتابعة خطط الطوارئ المعتمدة وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية الخدمية لضمان أعلى معايير الجاهزية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

حضر الاجتماع أصحاب المعالي الوزراء وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج ومعالي محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون.