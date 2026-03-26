×
×

الأشغال: تزايد كميات الأمطار في البلاد يؤثر على كفاءة شبكة تصريف المياه

وزارة الأشغال العامة
الكويت
نُشر :
س
س

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح أن تزايد كميات الأمطار الهاطلة في البلاد يؤثر على كفاءة شبكة تصريف المياه إلى البحر مما يعرض أغلب الطرق إلى تجمعات لمياه الأمطار.

وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هناك تنسيقا مستمرا مع إدارة الأرصاد الجوية بالتزامن مع دخول العاصفة المطرية البلاد مصاحبة بكميات كبيرة من الأمطار وبالتزامن كذلك مع ارتفاع أمواج البحر.

وناشد المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وترك الطرق لفرق الطوارئ للتعامل مع الكميات الكبيرة لمياه الأمطار.

