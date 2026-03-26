“الشؤون” تؤكد جاهزية فرق الإنقاذ والاسناد التابعة لها للتعامل مع تداعيات الأمطار

وزارة الشؤون الاجتماعية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس جاهزيتها التامة للتعامل مع تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وبالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فرق الإنقاذ والإسناد التابعة لها في حالة استعداد كامل وعلى أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم في مختلف المناطق والتدخل السريع عند الحاجة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن التواصل للتدخل السريع عبر (فريق الإنقاذ) ممثلا بالمهندس عبدالله على الرقم 97981040 و(فريق الإنقاذ الكويتي) ممثلا بمحمد الهاجري على الرقم 66665488 و(فريق الإسناد والإنقاذ) ممثلا بطلال غصاب على الرقم 98999974.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والتواصل مع الفرق المختصة عند الحاجة.