الأردن يدين بأشد العبارات المخطط “الإرهابي” لاستهداف رموز وقيادات دولة الكويت

وزارة الخارجية الأردنية

دان الأردن بأشد العبارات اليوم الخميس المخطط “الإرهابي” الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت معتبرا ذلك محاولة مرفوضة لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الاردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط وتضامنه المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها ودعمه لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وشددت على رفض الأردن لجميع أشكال العنف و”الإرهاب” الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الاربعاء إحباط مخطط “ارهابي” وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.