وزير الدفاع يتفقد مطار الكويت الدولي ويشيد بجهود الأجهزة المعنية للسيطرة على حريق خزانات الوقود

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بزيارة تفقدية صباح اليوم الخميس إلى مطار الكويت الدولي في إطار المتابعة الميدانية لتفقد آثار الهجوم الآثم للطائرات المسيرة على إحدى البنى التحتية الحيوية للمطار واستهدف خزانات تزويد الطائرات بالوقود ومتابعة الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق.

وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله علي الصباح استمع إلى إيجاز مشترك من الإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام تناول حجم الأضرار التي اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية إضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة المتبعة للتعامل ومكافحة الحريق ومستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود الكبيرة المبذولة من قوة الإطفاء العام مثنيا على سرعة تعامل رجال الإطفاء مع الحادث ومواصلة تعامل الفرق التابعة لها بمساندة فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني وشركة نفط الكويت.

كما أعرب عن تقديره واعتزازه بما يقدمه أبناء الكويت من جهود متواصلة في حفظ وحماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته مؤكدا أن ما يجسدونه من تفان وإخلاص يعكس أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.