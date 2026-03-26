سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية لاتفيا أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت
تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدا دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها مشيرا فخامته إلى ضرورة تغليب الحكمة ولغة الحوار والتهدئة بين كافة الأطراف في المنطقة للحفاظ على استقرار وأمن الدول والمدنيين.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة معبرا سموه عن خالص شكره وتقديره لفخامته على هذا الاتصال ومواقف بلاده الداعمة لأمن دولة الكويت واستقرارها.

