الإمارات تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في دولة الكويت الشقيقة وشمل ضبط شبكة مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتجنيد أشخاص في عمل إجرامي خطير يهدد أمن الكويت واستقرارها.

ونقلت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء عن الشيخ عبدالله بن زايد تأكيده “تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها” مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره.

وشدد على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وأكد أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات وعلى دعم بلاده لكل الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وحماية مكتسباتها الوطنية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال إيجاز إعلامي إن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسياتهم ورصد وتحديد 14 متهما هاربا خارج البلاد (خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية).

وأوضح أنه “ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام”.