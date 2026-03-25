مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

مبنى مجلس الوزراء الكويتي

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 25-3-2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجهورية اللبنانية الشقيقة حيث اطمأن الجانبان خلاله على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الأراضي الكويتية وهجمات الكيان الصهيوني المحتل التي استهدفت الأراضي اللبنانية مجددين في الوقت ذاته استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة إمكانياتهما لصون أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث اطمأن الجانبان خلال الاتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي الكويتية والسعودية مجددين في الوقت ذاته استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا الاعتداء الآثم الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة طاقاتهما وإمكانياتهما لحفظ أمن المنطقة واستقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الأيام الماضية من جلالة الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة ومعالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف ومعالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي حيث أكد أصحاب الجلالة والمعالي على تجديد إدانتهم للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرين إياها انتهاكا صارخا للسيادة ومواثيق القانون الدولي مؤكدين وقوفهم إلى جانب دولة الكويت ودعمهم الكامل وتأييدهم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحفظ سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الأيام الماضية من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة حيث نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وأكد معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة إدانة بلاده الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت والرفض القاطع لاستهداف المنشآت الحيوية والمدنية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما شدد معاليه على أهمية الحوار واتخاذ القنوات الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع مجددا وقوف بلاده التام إلى جانب دولة الكويت وتسخير إمكاناتها لدعم كافة الإجراءات المتخذة لحفظ أمنها واستقرارها وعبر سمو ولي العهد حفظه الله عن خالص شكره لمعاليه على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين معربا سموه حفظه الله عن بالغ تقديره لموقف المملكة المتحدة الصديقة الثابت في دعم دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول كافة التفاصيل المتعلقة بتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة حيث تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابية المحظورة قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن دولة الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية مشيدا في الوقت نفسه بجهود معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والقيادات والأجهزة الأمنية وكافة منتسبي وزارة الداخلية وباليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار دولة الكويت.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

كما شرح معاليه لمجلس الوزراء نتائج جولته التفقدية يوم الجمعة الماضي إلى عدد من القواعد والمواقع العسكرية للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد مثمنا معاليه ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية في مختلف مواقعهم معربا عن تقديره واعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وجهود متواصلة في الذود عن أرض الوطن وسمائه وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته.

من جانبه أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة ومنتسبوها الأوفياء في كافة قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية التي تعمل بتكامل وجاهزية عالية لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت في ظل الظروف الراهنة مشيدا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة وهي تؤدي واجباتها ومهامها بثبات واقتدار في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت منذ الـ28 من شهر فبراير الماضي حتى اليوم وتتعامل مع كافة التهديدات والتحديات بكفاءة عالية محافظة على سيادة أجواء وسلامة دولة الكويت.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر مستجدات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن ولبنان ومصر وسوريا وتركيا وأذربيجان وباكستان الذي عقد في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الأربعاء الماضي الذي تم خلاله بحث سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها وإيجاد حل لإنهاء الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة إضافة إلى البيان الذي صدر عقب الاجتماع وأكد فيه وزراء خارجية تلك الدول أن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال كما أكدوا على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وطالبوا إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات مشددين على أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترامها سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة كما شددوا على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 ووقف جميع الهجمات فورا والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بآخر تحركات بعثات دولة الكويت الدبلوماسية في الخارج حيال التطورات التي تشهدها المنطقة.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت إليه كل من: