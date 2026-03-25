وزير الخارجية المصري: كل التضامن مع دول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء تضامن مصر الكامل مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من الموقف المصري الراسخ بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

جاءت تصريحات عبد العاطي خلال اتصالين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والبحريني عبد اللطيف الزياني في إطار التشاور والتنسيق المستمر إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث أكد الوزراء الثلاثة “الأهمية القصوى للحفاظ على حرية الملاحة البحرية وتأمين مسارات التجارة الدولية”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد تضامن مصر الكامل مع المملكتين الشقيقتين في مواجهة أية اعتداءات أو تهديدات إيرانية تمس أمن وسيادة المملكة العربية السعودية والبحرين وسائر دول الخليج.

وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد عن إدانة مصر للاعتداء الأخير الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات على دول الخليج الشقيقة ولتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد مؤكدا على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لاحتواء الأزمة الراهنة وإرساء دعائم الاستقرار.

وفي هذا السياق تم التطرق إلى التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر كما أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي. وشدد عبد العاطي في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أية محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.