"الخارجية" تستدعي السفير الإيراني للمرة الثالثة وتسلمه مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات

استدعت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني اليوم الأربعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم في 28 فبراير الماضي حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات التي تشنها إيران ضد دولة الكويت.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك يأتي إثر الاعتداء السافر الذي طال خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي اليوم بما يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني باعتبار المطار من الأعيان المدنية.

وجدد نائب وزير الخارجية بالوكالة إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العدوان مؤكدا على أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومجالها الجوي في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة فضلا عن تعارضه مع مبادئ حسن الجوار وما يشكله من تصعيد خطير يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات مع تحمل إيران المسؤولية الكاملة تبعات هذا العدوان إضافة إلى حق دولة الكويت القاطع والكامل والأصيل في تمسكها بالدفاع عن نفسها استنادا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.