الداخلية: إغلاق عدد من الطرق بسبب الأمطار التي تشهدها البلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء إغلاق عدد من الطرق بسبب الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن إغلاق طريق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (30) الرئيسي القادم من المدينة باتجاه الفحيحيل وتحويل المركبات على الدائري السادس باتجاه الجهراء كما تم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طريق الفحيحيل – 30) القادم من الفحيحيل باتجاه المدينة وتحويل المركبات بشكل إجباري على طريق (التعاون) باتجاه تقاطع شارع علي ثنيان الأذينة.

وأفادت بأنه تم إغلاق الدائري السادس الرئيسي باتجاه شارع التعاون علما بأنه يمنع الاستدارة من خلاله مع إلزام المركبات الذهاب باتجاه طريق التعاون أو طريق الملك (عبدالعزيز) (الفحيحيل) باتجاه المدينة.

وبينت أنه تم إغلاق طريق التعاون “قطع القادم من تقاطع الأذينة باتجاه تقاطع المسيلة” بالإضافة إلى دوار مدخل منطقة أسواق القرين.

ودعت (الداخلية) المواطنين والمقيمين مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر فيما تشهده البلاد لهطول الأمطار بغزارة والانتباه أثناء القيادة والتقيد بقواعد وقوانين المرور واتباع أوامر وتوجيهات رجال الأمن لتسهيل حركة المرور وتحقيق السلامة المرورية مؤكدة أن هاتف الطوارئ (112) على أتم الاستعداد لاستقبال جميع البلاغات.