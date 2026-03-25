هيئة البيئة: تراكيز ملوثات الهواء ضمن الحدود الصحية والبيئية المعتمدة بدولة الكويت دون أي تجاوزات

المتحدث الرسمي للهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن نتائج القياسات المسجلة عبر منظومة الرصد البيئي التابعة لها ومنظومة الرصد التابعة لشركة نفط الكويت تشير إلى أن تراكيز ملوثات الهواء لا تزال ضمن الحدود والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة في البلاد دون تسجيل أي تجاوزات حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة الناطق الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقالت إن الهيئة تتابع منذ تلقيها إخطارا بشأن استهداف خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي تطورات الحريق وآثاره البيئية بشكل فوري إذ باشرت الفرق المختصة أعمال الرصد الميداني لمتابعة انتشار أعمدة الدخان الناتجة عنه.

وأضافت الإبراهيم انه بالتنسيق مع الإدارة العامة للأرصاد الجوية تم التنبؤ بمسار كتلة الأدخنة وتحديد نطاق انتشارها على خريطة دولة الكويت وذلك لمعرفة المناطق المحتمل تأثرها بالدخان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن الهيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على سلامة الجميع سائلة الله عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت فجر اليوم أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه وبحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.