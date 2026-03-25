الإطفاء: نتعامل بمساندة إطفاء الجيش والحرس والنفط مع حريق خزان وقود بـ”مطار الكويت”

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

أعلنت قوة الإطفاء العام مواصلة تعامل الفرق التابعة لها بمساندة فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني والنفط حتى الآن مع حريق اندلع في خزانات وقود بمطار الكويت الدولي بعد أن استهدفته طائرات مسيرة معادية فجر اليوم الأربعاء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم (الإطفاء) العميد محمد الغريب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن فرق (الإطفاء) انتهت من التعامل مع أربع حرائق بمواقع مختلفة اشتعلت نتيجة سقوط شظايا من صواريخ وطائرات مسيرة تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.

وذكر أن قوة الإطفاء العام تعاملت مع 82 بلاغا مستجابا له غير اعتيادي منذ بداية العدوان الإيراني الآثم نتيجة استهداف مباشر من قبل طائرات مسيرة معادية أو اعتراض الدفاعات الجوية سواء كان حريقا ناتجا عن شظايا أو استهداف مباشر أو عمليات استعداد وتأمين مواقع في أنحاء البلاد.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم محاولة التعامل أو الاقتراب من الحرائق التي قد تنتج عن سقوط شظايا أو أجسام غريبة لما قد تشكله من خطورة بالغة على الأرواح مشددا على أن مثل هذه الحوادث قد تنطوي على مخاطر غير ظاهرة كاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال أو شديدة الخطورة.

ودعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ رقم (112) وعدم التعامل معها وانتظار وصول فرق قوة الإطفاء العام حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد العميد الغريب أن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام يؤدون واجبهم الوطني بكل يقظة وإخلاص ومسؤولية واستمرارهم بأداء مهامهم بكل عزم وإخلاص واضعين حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي فوق كل اعتبار.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت فجر اليوم أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.