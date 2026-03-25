الدفاع: رصد 20 صاروخا باليستيا معاديا و9 مسيرات معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 20 صاروخا باليستيا وتسع مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الدفاع) العقيد الركن سعود العطوان في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إنه تم اعتراض وتدمير 13 صاروخا فيما سقطت سبعة خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأضاف العقيد الركن العطوان أنه تم تدمير ست مسيرات معادية منها فيما استهدفت اثنتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق إذ يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل إصابات بشرية كما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

وأشار إلى أن قوة (واجب) التابعة للحرس الوطني تمكنت من تدمير طائرة مسيرة واحدة وخمس طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وأن أبناءها يقفون صفا واحدا بعقيدة راسخة ومعنويات عالية مؤكدين جاهزيتهم الدائمة للدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.