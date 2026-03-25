الأرصاد الجوية: استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم وحالة من عدم الاستقرار فجر الخميس

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب في الهيئة العامة للطيران المدني ضرار العلي استمرار فرص سقوط الامطار اليوم الأربعاء وتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ابتداء من فجر غد الخميس.

وأشار العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى استمرار تكون الغيوم المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة مع فرصة لهطول البرد في بعض الاماكن أحيانا.

وأضاف أن الأمطار يصحبها نشاط للرياح وتكون قوية على فترات تؤدي لارتفاع الأمواج مبينا أن التحسن التدريجي في الأجواء يبدأ صباح يوم الجمعة إذ تقل السحب وفرص الأمطار.

وذكر أنه من المتوقع انخفاض الرؤية على بعض المناطق بسبب الضباب محذرا مرتادي الطرق من انخفاض الرؤية الافقية المفاجئ.