الداخلية: 43 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 43 بلاغا مرتبط بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 550 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأشار العميد بوصليب إلى أن صافرات الإنذار جرى تشغيلها خلال الـ24 ساعة الماضية ثماني مرات ليصل إجمالي عدد تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 139 مرة.

كما استعرض مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.

وشدد على أن وزارة الداخلية تهيب بالجميع في ظل المستجدات الحالية ضرورة الالتزام والتحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظا على الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أنه بعد مرور 26 يوما على بداية العدوان ما زالت الكويت ثابتة – بفضل الله تعالى – وبعزيمة أبنائها المرابطون على الجبهات حماة لأرضها وسمائها بكل شجاعة وإخلاص مؤكدا أهمية تكاتف الجميع في هذا الوقت لدعم أبنائهم البواسل الذين يسهرون على سلامة هذا الوطن.

وابتهل إلى الباري عز وجل بالدعاء أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها من كل مكروه.