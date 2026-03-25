سفير الكويت في إيطاليا يلتقي رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

جانب من اللقاء بين سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ورئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي بحضور الملحق العسكري لدولة الكويت لدى إيطاليا

التقى سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني اليوم الأربعاء رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الإيطالية روما في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية العميد ركن بحري خالد الشلال بحث الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة على دول مجلس التعاون الخليجي واستهداف المدنيين ومنشآتها الحيوية بما يمثل خرقا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وانعكاسات هذا العدوان الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشدد الجانبان وفق بيان صادر عن السفارة الكويتية في روما على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التهديد الإيراني لأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي طاول أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي واستدامة سلاسل الإمداد.