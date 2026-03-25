هيئة البيئة: تصنيفات جودة الهواء الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية “لا أساس لها من الصحة” ولا تعد مرجعا علميا معتمدا

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن تصنيفات جودة الهواء الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية “لا أساس لها من الصحة” ولا يمكن اعتبارها مرجعا علميا معتمدا لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم وذلك لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة.

ونفت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ما تم تداوله حول هذه التصنيفات مشددة على حرصها الدائم على توضيح الحقائق وطمأنة المواطنين والمقيمين بشأن ما يتم تداوله.

وأوضحت أن لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقا لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة.