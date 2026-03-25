البلدية: حملات مكثفة للتأكد من اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية بالمناطق السكنية والاستثمارية

بلدية الكويت تقوم بحملات مكثفة للتأكد من اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية بالمناطق السكنية والاستثمارية

أكدت بلدية الكويت اليوم الأربعاء تكثيف حملاتها الميدانية التفتيشية على المواقع الإنشائية في المناطق السكنية والاستثمارية للتأكد من تطبيق معايير اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقال رئيس فريق جولة بلدية الأحمدي محمد العازمي في تصريح صحفي على هامش الجولة إن الفريق قام خلال الأيام الماضية برصد عدة مخالفات في مواقع الإنشاء والترميم بمحافظة الأحمدي.

وأضاف العازمي أن الفريق تواجد في منطقة المنقف وقام بمخالفة أحد المواقع الإنشائية الذي أهمل في تسوير الموقع مما قد يسبب أضرارا في المرافق العامة أو عرقلة السير أو المرور خارج الموقع ولم يعدل المخالفات.

وذكر أن الفريق الرقابي وجه اليوم أربعة إنذارات عدم التزام باشتراطات الأمن والسلامة مشددا على أهمية صلاحية كل التراخيص اللازمة في أعمال البناء لتفادي المخالفات والتنبيهات.

وشدد على أهمية التزام الشركات بكل شروط السلامة لتجنب أي مخالفة قانونية مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.