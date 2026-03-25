"التجارة" تضبط مخالفات في سوق الذهب بالعاصمة وتحرر 5 محاضر خلال جولة تفتيشية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذت جولة تفتيشية مكثفة في سوق الذهب بمحافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 5 محاضر ضبط لمخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع والبيع بغير السعر المعلن.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الجولة الميدانية تعنى بالتأكد من التزام المحال التجارية بالأنظمة واللوائح المعمول بها وحماية حقوق المستهلكين في التعاملات التجارية ورصد المخالفات.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي بناء على شكاوى واردة وتفيد بامتناع بعض المحال عن البيع إلا بكميات كبيرة مبينة أن فرق التفتيش اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفق القوانين المعمول بها بما يضمن ضبط السوق ومنع الممارسات غير القانونية.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى رصد أي ملاحظات تتعلق بممارسات البيع أو المخالفات التجارية ورفعها عبر القنوات الرسمية لتقديم البلاغات مؤكدة استمرارها في متابعة الأسواق تعزيزا لحماية حقوق المستهلكين وضمانا لانضباط السوق.