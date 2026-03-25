الطيران المدني: تطبيق “سهل” المسار المعتمد لتقديم الشكاوى المتعلقة بشركات الطيران ومكاتب السفر

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الآلية المتبعة والمعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة بشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة تتم إلكترونيا عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أهمية إرفاق المستندات المطلوبة واتباع الخطوات المذكورة في تطبيق (سهل) لضمان أعلى جودة للخدمة ومتابعة الشكوى المقدمة والنظر فيها عن طريق الفريق المختص.

وأوضح الراجحي أنه في حال الرغبة بتقديم أي مقترحات تطويرية (في مجال اختصاص الطيران المدني) أو التأخير في الردود الخاصة بالشكاوى المقدمة من قبل المسافرين في تطبيق (سهل) أو الشكاوى الأخرى أن يتم التوجه إلى منصة (تواصل) لإبداء الملاحظات إن وجدت حيث سيتم النظر فيها بجدية وحيادية تامة.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التطويرية للهيئة التي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وضمان حقوق المسافرين من خلال تسهيل سبل التواصل المباشر والارتقاء بالخدمات الرقابية بما يواكب تطلعات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة.