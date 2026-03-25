وزير التجارة يقوم بجولة ميدانية للاطمئنان على إنتاج محصول الطماطم

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي يقوم بجولة ميدانية للاطمئنان على إنتاج محصول الطماطم

قام وزير التجارة والصناعة أسامة بودي بجولة ميدانية للاطمئنان على إنتاج محصول الطماطم في أعقاب النقص البسيط الذي شهدته الأسواق مؤخرا نتيجة إجازة العيد إضافة إلى الدخول في فترة مابين القطفتين.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذا النقص من الأمور الطبيعية المرتبطة بدورة الإنتاج الزراعي لدى المزارعين مؤكدة أن جولة الوزير بودي تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأسواق.

وأوضحت أن الجولة شملت زيارة مزاد السوق المركزي للخضار والفواكه (الفرضة) حيث اطلع الوزير بودي على سيرالعمل ومستويات العرض إذ يتم تداول ما لا يقل عن 3500 (طبلية) يوميا من المنتج المحلي عبر المزارعين.

وأفادت بأن الوزير بودي اطلع أيضا على كميات الطماطم المعروضة في السوق التي بلغت نحو 34 ألف كرتون في مزاد شركة وافر ونحو 16 ألف كرتون في مزاد الاتحاد الكويتي للمزارعين مع توقعات بارتفاع هذه الكميات يوميا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن الجولة شملت أيضا مزاد الاتحاد الكويتي للمزارعين التقى خلالها الوزير بودي عددا من المزارعين بحضور رئيس الاتحاد أحمد العدواني حيث تم بحث أوضاع الإنتاج وانتظام عمليات التوريد والتحديات المرتبطة بالسوق مثمنا في هذا السياق جهود المزارعين وما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وقال الوزير بودي وفق البيان إنه من المتوقع وصول حجم الإنتاج المحلي من الطماطم خلال الأيام المقبلة إلى ما لا يقل عن 350 طنا يوميا بما يسهم في تعزيز المعروض وتلبية احتياجات المستهلكين ودعم استقرار الأسعار في السوق.

وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة محذرا من أي ممارسات مخالفة مثل التعامل في السوق السوداء أورفع الأسعار بشكل مصطنع.

وأكد أن الجهات الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين موضحا أن الوزارة مستمرة في متابعة الأسواق ميدانيا لضمان استقرار الكميات والأسعار وحماية المستهلك من أي تجاوزات.