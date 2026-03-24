العراق يعلن توقيف أربعة أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا الاثنين

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان

أعلن العراق مساء الثلاثاء أنه أوقف أربعة أشخاص أطلقوا صواريخ قبل يوم نحو قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان “أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ من (منطقة) ربيعة بواسطة عجلة نوع +كيا+ باتجاه الأراضي السورية” مساء الاثنين، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية “تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من المنفذين وضبط العجلة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم”.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن قوات الجيش تسلّمت قاعدة رميلان العسكرية بعدما انسحبت منها قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.