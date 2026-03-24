الكويت تعزي الإمارات في استشهاد أحد متعاقدي قواتها المسلحة أثناء مهمة روتينية في البحرين إثر اعتداء إيراني غاشم

‎أعربت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة دولة الكويت لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد أحد المتعاقدين في قواتها المسلحة أثناء مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء إيراني غاشم استهدف المملكة وأدى إلى إصابة عدد من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية وقوة دفاع البحرين.

وأكدت في بيان صحفي تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في كافة ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما متقدمة بخالص تعازيها لذوي الشهيد وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

