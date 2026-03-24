رئيسة البرلمان الأوروبي تعرب عن تضامنها مع دول مجلس التعاون وتدين الهجمات الإيرانية

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال لقاءه وعدد من ممثلي الأحزاب الأوروبية الرئيسية مع رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الثلاثاء عن تضامن البرلمان مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء الإعتداءات الإيرانية السافرة مؤكدة إدانتها لهذه الهجمات وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ميتسولا وعدد من ممثلي الأحزاب الأوروبية الرئيسية مع رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأشادت ميتسولا بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في تأمين سلامة المواطنين الأوروبيين المقيمين في دول الخليج مؤكدة وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب شعوب دول المجلس في مواجهة الأعمال التي تزعزع الاستقرار.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء أكد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) نواف العنزي أن سفراء دول مجلس التعاون شددوا خلال الإجتماع على أن دولهم “ليست جزءا من الحرب”.

وأضاف السفير العنزي أن السفراء أكدوا احتفاظ دول المجلس بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما نقل سفراء دول مجلس التعاون ضرورة توجيه رسالة دولية واضحة وحازمة تجاه استمرار إيران في تحدي المجتمع الدولي وعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 الذي دان الهجمات الإيرانية غير المبررة وطالب إيران بإيقاف فوري لهذه الاعتداءات.

وشدد الجانب الخليجي خلال الاجتماع على أهمية المحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية لضمان استقرار سلاسل التوريد وأسواق الطاقة العالمية وضرورة إيقاف استهداف المنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.