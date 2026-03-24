مؤسسة البترول الكويتية: اضطررنا إلى خفض الإنتاج نتيجة استهداف الملاحة الحرة في مضيق هرمز

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح إن المؤسسة اضطرت إلى خفض إنتاج النفط الخام نتيجة استهداف الملاحة الحرة في مضيق هرمز مؤكدا أنه “لا يوجد بديل لهذا الممر الحيوي الذي يشكل شريانا رئيسيا للاقتصاد العالمي”.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ نواف سعود الصباح عبر اتصال مرئي في مؤتمر (سيراويك) الذي يعقد سنويا في مدينة هيوستن الأمريكية بمشاركة آلاف القادة والخبراء في قطاع النفط والطاقة لمناقشة التحديات والفرص وسط التحولات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الشيخ نواف سعود الصباح أن “الهجمات التي استهدفت المصافي النفطية في الكويت والمنطقة لا يمكن تبريرها بأي شكل” معربا عن إدانة واستنكار هذه الأعمال.

وأوضح أن “استهداف المنشآت النفطية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية” داعيا إلى “تجنب مثل هذه الهجمات التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الدولي”.

وأفاد بأن “الإمدادات من خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هيرمز والاحتياطيات الاستراتيجية لا تمثل “قطرة مقارنة بتدفقات التصدير العادية”.

وذكر أنه “في حال انتهاء الحرب سنتمكن من إعادة الإنتاج بسرعة نسبية وسيستغرق الأمر من 3 إلى 4 أشهر للوصول إلى الإنتاج الكامل”.

وأكد أن “هذه الاعتداءات ليست مجرد هجوما على دول الخليج فحسب بل على الاقتصاد العالمي وهي غير مبررة وغير قانونية”.