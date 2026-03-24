الكهرباء: عودة أربعة خطوط نقل طاقة إلى الخدمة من أصل سبعة تضررت من سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إعادة أربعة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة من أصل سبعة خطوط تضررت من سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدث باسم (الكهرباء والماء) المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي إن الخطوط الأربعة أعيدت للخدمة وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة وذلك بعد استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني.

وأوضحت أن جميع أعمال الإصلاح أنجزت بكفاءة واقتدار وفق خطة الطوارئ المعتمدة مع استمرار المتابعة الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتحقق من سلامة مكونات الشبكة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها ورفع مستوى الاعتمادية في مختلف المناطق.

وأكدت حياة استمرار الفرق الفنية في العمل على مدار الساعة لاستكمال إصلاح الخطوط المتبقية وإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.