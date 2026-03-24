وزير التعليم العالي يترأس اجتماعا لمتابعة كفاءة الأداء بالمؤسسات التعليمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال يترأس اجتماعا تنسيقيا موسعا مع قيادات مؤسسات التعليم العالي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الثلاثاء اجتماعا تنسيقيا موسعا مع قيادات مؤسسات التعليم العالي وذلك لمتابعة كفاءة أداء المؤسسات التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال الوزير الجلال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة وضمان استمرارية العملية التعليمية بنظام التعليم عن بعد بجودة وكفاءة عالية وتعزيز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع مختلف المستجدات لاسيما الاستعداد لتنفيذ الاختبارات عن بعد وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية بما يحافظ على جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض آليات تنفيذ العمل المعتمدة لدى كل جهة ومتابعة مؤشرات الالتزام بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد بما في ذلك نسب حضور الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إلى جانب التأكيد على تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات من خلال تطبيق أنظمة النسخ الاحتياطي بشكل دوري.

وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك آلية استقبال المراجعين عبر نظام حجز المواعيد المعتمد لدى كل جهة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وتنظيم مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى اختبار القدرات (الاختبار الوطني) بجامعة الكويت مع التأكيد على الحفاظ على الفرص المتاحة للطلبة دون أي تأثير.

وأشار إلى أنه جرى أيضا مناقشة كفاءة أداء العاملين في ظل تطبيق نظام العمل بنسبة 30 في المئة وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية بما يضمن استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي مؤكدا أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات التعليمية لضمان تطبيق الإجراءات بسلاسة وفعالية وبما يحقق أعلى درجات الأمان للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية والكوادر الإدارية.

ووجه الوزير بضرورة تزويده بتقارير تفصيلية حول أي معوقات أو تحديات قد ظهرت خلال مراحل العمل السابقة بهدف معالجتها بشكل فوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جاهزية واستمرارية العملية التعليمية.

وحضر الاجتماع كل من مدير جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى الأحمد ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي والأمين العام لجامعة الكويت بالتكليف الدكتور ثقل العجمي وعدد من المسؤولين في المؤسسات التعليمية.