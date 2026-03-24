الداخلية: التعامل مع 13 بلاغا بسقوط شظايا خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تعامل فرق التخلص من المتفجرات خلال الـ24 ساعة الماضية مع 13 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي وقد أسفرت هذه البلاغات عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات.

وذكر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت أنه بذلك يرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 511 بلاغا.

وبين أن البلاد شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية تشغيل صافرات الإنذار 13 مرة ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 131 مرة.

وأوضح أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي امس الإثنين عن منح المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل المقبل.

وقال إن الوزارة تهيب بالجميع سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لما لها من أثر في تعزيز الأمن وحماية المجتمع وتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون التعرض للمساءلة القانونية أو أي إجراءات جزائية مبينا أن تسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات سيتم عبر كافة مخافر الشرطة في دولة الكويت.

وأضاف بوصليب أن الوزارة تدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب الاقتراب أو التجمهر في مواقع سقوط الشظايا أو الأجسام الغريبة لما قد يترتب على ذلك من إعاقة لعمل الفرق المختصة وتأخير مباشرتها لمهامها الميدانية فضلا عن تعريض السلامة العامة للخطر سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.