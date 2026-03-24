الدفاع: رصد 17 صاروخا باليستيا و13 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء رصد منظومات الدفاع الجوي 17 صاروخا باليستيا معاديا و13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد العطوان إنه تم التعامل مع 13 صاروخا وتدميره مبينا أنه نتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا في عدد من المناطق ما أسفر عن أضرار مادية محدودة شملت بعض المنازل في مناطق سكنية متفرقة إضافة إلى خروج بعض الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية -ولله الحمد-.

وأضاف أن 4 صواريخ سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر لافتا إلى أنه تم تدمير 10 طائرات مسيرة من إجمالي العدد المرصود وسقوط 3 طائرات مسيرة خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأكد العقيد الركن العطوان أن المواقف والأزمات تحمل في طياتها روح التحدي والإصرار في نفوس حماة الوطن من منتسبي القوات المسلحة كما تزيدهم صلابة وقوة وتلاحما وعزما على تجاوز الصعاب ومواصلة البذل والعطاء والتضحية فقد كانوا ولا يزالون بعون الله تعالى الحصن المنيع والدرع الواقي للكويت جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات العسكرية للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

وسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يرحم الشهداء الأبرار.