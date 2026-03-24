وزيرة الشؤون تؤكد أهمية المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للشكاوى

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال جولتها التفقدية لعدد من إدارات الوزارة في مجمع الوزارات للاطمئنان على سير العمل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين بما يضمن سرعة الإنجاز ومعالجة الملاحظات دون تأخير.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب جولة تفقدية قامت بها الحويلة داخل مجمع الوزارات للاطمئنان على سير العمل في ظل الأوضاع الراهنة وتطبيق قرار العمل بنسبة لا تتجاوز 30 في المئة.

وشددت الحويلة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعترض العمل وتعزيز الشفافية في الأداء وإبرازها لوسائل الإعلام بما يعكس واقع العمل داخل قطاعات الوزارة.

ونوهت بأهمية متابعة الشكاوى الواردة عبر مختلف القنوات سواء من خلال المنصات الرقمية وفي مقدمتها تطبيق (سهل) أو عبر البريد الإلكتروني أو الشكاوى المقدمة بصفة شخصية بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات بكفاءة.

ووجهت بإعداد إحصائية شاملة تتضمن أعداد وأنواع الشكاوى الواردة وآليات التعامل معها بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي مع ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الإدارات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة مع الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

ودعت إلى مضاعفة الجهود لتسهيل إنجاز المعاملات مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب مرونة في الأداء وسرعة في اتخاذ القرار بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي إطار الاطلاع على آلية عمل إدارة خدمة المواطن أكدت الوزير على الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في استقبال الشكاوي والتعامل معها لا سيما ما يتعلق بالجمعيات التعاونية في ظل الأوضاع الحالية نظرا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين والمقيمين اليومية.

ورافق الوزيرة في الجولة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف مدير الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية إيمان العنزي ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن مشعل المطيري.