صدور مرسوم أميري بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة د. رنا الفارس

الديوان الأميري

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة برئاسة الدكتورة رنا الفارس وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 89 لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، – وعلى المرسوم رقم 52 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد، – بناء على عرض وزير العدل، – وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى يعين مجلس إدارة الهيئة

العامة لمكافحة الفساد، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:

1 – د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس رئيسا.

2 – د. ماجد محمد فهيد الديحاني نائبا للرئيس.

3 – رانيه غازي سعود الفليج عضوا.

4 – د. عبدالله نايف محمد الدبوس عضوا.

5 – ضي عصام عبدالعزيز العتيبي عضوا.

مادة الثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح وزير العدل المستشار / ناصر يوسف محمد السميط صدر بقصر السيف في: 5 شوال 1447 هـ الموافق: 24 مارس 2026م.”