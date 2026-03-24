الصحة العالمية: السودان الأعلى عالميا في الوفيات المرتبطة بالهجمات على المراكز الصحية

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن السودان تصدر معدل الوفيات العالمي المرتبط بالهجمات على مراكز الرعاية الصحية بنسبة 82 في المئة.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان بالإنابة هالة قداري في مؤتمر صحفي إن المنظمة وثقت ما لا يقل عن 213 هجوما على المراكز الصحية في السودان منذ أبريل 2023 أسفرت عن 1042 حالة وفاة و784 إصابة.

وأضافت انه جرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي توثيق 12 هجوما أسفرت عن أكثر من 180 حلة وفاة أي ضعف عدد الوفيات وأربعة أضعاف الإصابات مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وأعربت عن استيائها إزاء الهجوم “المروع” الأخير على مركز الرعاية الصحية في مدينة (الضعين) شرق دارفور ما أسفر عن قتل 70 شخصا بينهم سبع نساء و13 طفلا وطبيب وممرضتان إضافة إلى إصابة 146 شخصا بينهم مرضى وثمانية من العاملين الصحيين.

وأكدت ان المركز تعرض لأضرار جسيمة ما جعله خارج الخدمة بعد ان كان يقدم الرعاية الصحية لأكثر من مليوني شخص في المدينة وتسع محليات بشرق دارفور.

من جانبها حذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو خلال المؤتمر الصحفي نفسه من الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ غارات جوية في السودان والأثر المدمر لها في المناطق المأهولة بالسكان لافتة إلى تسجيل المفوضية مقتل أكثر من 500 مدني في هذه الهجمات في الفترة من الأول من يناير الماضي إلى 15 مارس الجاري.

ووصفت هورتادو الهجوم الأخير على مركز (الضغين) بالأكثر دموية لافتة أيضا إلى وقوع هجمات أخرى بطائرات مسيرة في اليوم نفسه في (الدبة) بالولاية الشمالية راح ضحيتها ستة أشخاص كما طالت البنية التحتية ما سبب انقطاع الكهرباء بالكامل عن المنطقة. وأفادت بأن هجمات أخرى بطائرات مسيرة استهدفت السبت الماضي قافلة تجارية في (الضعين) أسفرت بدورها عن مقتل 23 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وحذرت هورتادو من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيرة الذي بات يتجاوز حدود السودان وما يترتب عليه من عواقب إقليمية مشددة على ان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية من شأنه ان يرقى إلى جرائم حرب. ودعت جميع الدول لا سيما ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات نقل الأسلحة التي تؤجج النزاع وتستخدم في تجاهل واضح لواجب حماية المدنيين مجددة التذكير بالتزامات أطراف النزاع بحماية المدنيين وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل بشكل عاجل إلى إيقاف لإطلاق النار تمهيدا لإنهاء النزاع.